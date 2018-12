Esporte Dragão confirma retorno de Jorginho para 2019 Meia estava emprestado ao Al Qadsiyah, da Arábia Saudita, e volta para o rubro-negro, onde tem contato até 2021

O Atlético oficializou ontem o retorno do meia Jorginho, visando a temporada de 2019. O jogador, que completa 28 anos na próxima semana, estava emprestado ao Al Qadsiyah, da Arábia Saudita, que optou por não exercer o direito de compra do atleta. Revelado pelo Vila Nova, Jorginho chegou ao Atlético em 2013, após conseguir se desvincular do time colorado pela Justiç...