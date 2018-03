Dragão busca solução para bater rivais que estão acima

Após consolidar sua reação no Campeonato Goiano com a chegada do técnico Claudio Tencati, o Atlético voltou a sonhar com uma vaga na semifinal da competição. Para conquistar seu objetivo em terminar entre os quatro classificados, o rubro-negro tem um caminho complicado pela frente.

Ao fim da 11ª rodada, o Dragão está em 7º lugar na classificação geral com 15 pontos, mesma pontuação do Iporá, mas com o saldo de gols inferior - o Lobo Guará tem saldo positivo de 4 gols, contra 2 do rubro-negro. Os três últimos rivais nesta reta final da fase de grupos estão à frente do Atlético.

A equipe folga na 12ª rodada, que ocorre nesta quarta-feira, e terá toda a semana para trabalhar para o clássico contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada, no domingo, pela 13ª rodada. O time esmeraldino é o líder isolado da competição, com 23 pontos. Com um duelo decisivo pela Copa do Brasil, na próxima semana, diante do Coritiba, a equipe esmeraldina pode poupar alguns atletas no clássico.

“Goiás é o clube de maior investimento, tem consistência e elenco. Se entrarem com time misto, só aumenta a responsabilidade do Atlético”, destacou o vice presidente do Atlético, Adson Batista.

Pela 14ª rodada, dia 18, o Dragão encara a Anapolina, que soma 17 pontos e ocupa a 5ª colocação geral. “Não podemos fazer projeções enquanto não passarmos pelo Goiás, mas tenho total respeito ao time da Anapolina e, por ser fora de casa, tenho certeza que será outro jogo muito difícil”, destacou Adson.

Por último, o Dragão encara o Iporá em duelo que pode marcar o reencontro do torcedor rubro-negro com o Estádio Antônio Accioly. A primeira vitória do Atlético no ano no local (1 a 0 diante do Itumbiara), foi com portões fechados ao público.

Caso o Dragão não chegue à rodada final com chance de classificação, o duelo pode ocorrer em outro lugar. “O jogo com o Iporá só vai ser no Antônio Accioly se estivermos com a vaga encaminhada. Caso contrário, vamos fechar para reformas, temos algumas coisas a melhorar”, destacou Adson, que tem o Estádio Olímpico como opção.