Esporte Dragão busca primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Nesta terça-feira 93), o time rubro-negro enfrenta o Figueirense, no Estádio Olímpico, às 18h30

Formado basicamente por jogadores das categorias de base, o Atlético encara o desafio de vencer, pela primeira vez, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Dragão recebe nesta terça-feira (3 de julho) o Figueirense, no Estádio Olímpico, às 18h30. O jogo será pela 3ª rodada do torneio - o rubro-negro em casa perdeu do Inter (2 a 0) e empatou com o Santa Cruz (1 a 1, n...