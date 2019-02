Esporte Dragão busca juntar o útil ao agradável Em duas frentes diferentes, time atleticano quer bater o Crac para iniciar Copa do Brasil embalado e forte

O Atlético terá dois compromissos válidos por competições diferentes e que são tratados como decisivos: Crac (no sábado, no Goiano), e Brusque/SC (quarta-feira, pela 1ª fase da Copa do Brasil). Nos últimos anos - à exceção de 2016 -, o Dragão não começou bem o Estadual e, instável, sofreu na Copa do Brasil, na qual foi eliminada na 1ª fase ou, no máximo, chegou à 2ª fas...