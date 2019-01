Esporte Dragão busca 1ª vitória para encaminhar vaga à 2ª fase

O Atlético empatou sem gols na 1ª rodada da Copa São Paulo, diante do Legião (DF), em Osvaldo Cruz, pelo Grupo 5. Como também houve empate entre Osvaldo Cruz e Mirassol (1 a 1), o Dragão terá de bater neste domingo o Mirassol (SP), às 16 horas, no Estádio Breno Ribeiro do Val. No critério de desempate - gols marcados -, o Dragão ficou em desvantagem em relação ao riva...