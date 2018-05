Esporte Dragão apostará na base vitoriosa da última partida

Durante entrevistas, o técnico do Atlético, Claudio Tencati, tem repetido que está buscando o melhor encaixe do time na Série B do Brasileiro. No jogo desta sexta-feira, contra o Oeste (SP), às 19h15, no Olímpico, o treinador rubro-negro deve apostar na base vitoriosa da última rodada - 3 a 1 sobre a Ponte Preta, fora de casa. Assim, alguns atletas começam a ganhar es...