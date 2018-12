Esporte Dragão aguarda resposta por Renato Kayzer Negociação com o atacante depende da posição do Cruzeiro, que tem contrato com o jogador

Um dos destaques da campanha do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Renato Kayzer segue na lista de desejos do Dragão para a temporada de 2019. No entanto, a negociação para tentar renovar contrato com o atleta está em compasso de espera, já que o jogador é vinculado ao Cruzeiro, que ainda não decidiu se irá aproveitá-lo dentro de seu elenco no p...