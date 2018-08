Esporte Dragão adota discurso tímido por vaga à elite No G4, com boa campanha e na disputa pelo acesso à Série A, time atleticano evita fazer projeções e frisa que 1ª meta interna é fugir do descenso

O Atlético chegou aos 30 pontos na virada do turno da Série B e, provisoriamente, está na faixa do dos quatro melhores colocados (G4) do torneio. O Dragão briga pelo acesso à elite, mas evita projeções e faz discurso tímido em relação às chances. A vitória sobre o Paysandu (1 a 0), associada à arrancada que o time teve após a 10ª rodada - ficou sete jogos invicto - põe o...