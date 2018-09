Esporte Dragão abre treino no Accioly Atleticanos não podem acompanhar o time, pois o Goiás é mandante e terá torcida única

Como uma forma de não perder contato com a torcida, às vésperas do clássico deste sábado, diante do Goiás, no Estádio Olímpico, o Atlético finaliza a preparação na tarde desta sexta-feira (14). Local: Estádio Antônio Accioly, no Bairro de Campinas, às 16 horas, com portões abertos aos torcedores. No clássico, os atleticanos não podem acompanhar o time, pois o Goiás é...