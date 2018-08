Esporte Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morrem em acidente de ônibus no Equador Outros trinta ficaram feridos quando o veículo tombou em estrada; presidente promete construir capela em honra às vítimas no estádio

Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram e outros 30 ficaram feridos em um grave acidente de ônibus ocorrido neste domingo. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano, que é o mais popular do seu país, no final da noite de domingo. A tragédia ocorreu em uma estrada do sul do Equador, onde o veículo transportava de volta para Guayaquil um gru...