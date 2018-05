Esporte Dourado ignora fase do Vasco e pede vitória no clássico para manter embalo do Fla O rubro-negro vem de derrota na Série A para a Chapecoense, mas lidera a competição com 10 pontos

Embalado pela liderança no Campeonato Brasileiro e a classificação tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Flamengo encara neste sábado (19), no Maracanã, um rival que vive momento bem diferente. Em baixa após uma série de maus resultados, o Vasco atravessa um princípio de crise. Mas o atacante rubro-negro Henrique Dourado ignorou a fase do adversário e pediu q...