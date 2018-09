Esporte Dourado e Nico López treinam e devem reforçar o Inter contra o Corinthians Ambos jogadores colorados sentiram dores na última partida do Campeonato Brasileiro e eram dúvidas para próximo confronto

Se a quarta-feira foi de sustos, a quinta foi de boas notícias no treino do Internacional. Duas das principais peças da equipe, o volante Rodrigo Dourado e o atacante Nico López participaram normalmente do treinamento colorado e mostraram estar em condições de encarar o Corinthians no domingo (23), em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque na derrota de seg...