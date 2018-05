Esporte Douglas Costa se apresentou à seleção lesionado e pode ficar fora de amistoso O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, destacou que o jogador tem uma lesão na parte posterior da coxa e está entregue ao departamento de fisioterapia, mas não comentou a gravidade da lesão, nem o tempo de recuperação

A seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo tem três, e não dois, jogadores entregues aos cuidados dos médicos. Além de Neymar, que está voltando de fratura no quinto metatarso do pé direito, e de Fágner, com lesão muscular, o atacante Douglas Costa também se apresentou com problemas musculares. Até mesmo sua participação no amistoso de 3 de junho, em Liverpool, c...