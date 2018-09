Esporte Douglas Costa é suspenso por 4 jogos por cuspir em rival em jogo do Italiano Com a decisão da federação italiana, o jogador da seleção brasileira vai desfalcar a Juventus nas partidas contra Frosinone, Bologna, Napoli e Udinese

O meia-atacante Douglas Costa foi punido com suspensão de quatro jogos, nesta terça-feira, por ter cuspido em um adversário no jogo entre a Juventus e o Sassuolo, no domingo, em rodada do Campeonato Italiano. Com a decisão da federação italiana, o jogador da seleção brasileira vai desfalcar a Juventus nas partidas contra Frosinone, Bologna, Napoli e Udinese, pelo I...