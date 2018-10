Esporte Dorival elogia e vê Paquetá motivado para defender Flamengo após acerto para sair Revelação do time rubro-negro acertou sua saída para o Milan, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões)

Um dos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro e a dias de um clássico com o Fluminense, o Flamengo viu Lucas Paquetá dominar as atenções do clube pelo segundo dia consecutivo. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior respondeu diversas perguntas sobre o atleta e exaltou seu comportamento mesmo após o acerto da saída para o Milan. ...