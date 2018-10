Esporte Dorival despista sobre retorno de Diego ao Fla e pede atenção com o Paraná Meia está recuperado de lesão na coxa direita e voltou a estar à disposição

Recuperado de lesão muscular, o meia Diego não tem retorno garantido ao time titular do Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter trabalhado normalmente nos últimos dias, o jogador pode seguir de fora no confronto diante do Paraná neste domingo, no Durival de Britto, pela 30.ª rodada. Diego se recuperou de uma lesão na coxa direita que o deixo...