Esporte Dono do 4º melhor ataque, Dragão quer ajustar defesa

O Atlético empatou o último jogo da Série B, está em 8º lugar e se prepara para o clássico de sábado, com o Goiás - por enquanto, deverá ser no Estádio Olímpico. Invicto em casa, o Dragão espera melhorar desempenho como mandante, pois vem de dois empates, com Londrina (0 a 0) e Oeste (2 a 2). Isso passa pela manutenção do bom aproveitamento ofensivo (12 gols e 4º melhor ataq...