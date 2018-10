Esporte Dono da camisa 1 do Vila Nova ganha chance e cresce na reta final Chamado de ‘maluco’ por trocar a Série A pela Série B, Rafael Santos assume posição em momento crucial

Um dos destaques na vitória do Vila Nova sobre o Juventude, o goleiro Rafael Santos tem ganhado cada vez mais espaço no time. Experiente, o goleiro é um dos líderes do elenco colorado e pode ser peça fundamental na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro, de 29 anos, se tornou titular da meta colorada no clássico contra o Atlético. De lá pra cá, R...