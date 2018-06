Esporte Dona de 19 títulos de Grand Slam, Maria Esther Bueno morre aos 78 anos Lenda do tênis lutava contra um câncer na boca desde o ano passado

Morreu nesta sexta-feira, aos 78 anos, a ex-tenista Maria Esther Bueno, um dos maiores ícones do esporte brasileiro em todos os tempos. A "Bailarina", como ficou conhecida, por causa de sua elegância no estilo de jogar, foi a número 1 do mundo por quatro temporadas - 1959, 1960, 1964 e 1966. Ela conquistou 19 títulos de Grand Slam, dos quais sete de simples e 12 e...