Domínio no caldeirão é fator positivo na volta do Tigre ao OBA

O Onésio Brasileiro Alvarenga é a casa do Vila Nova. No entanto, o Tigre tem aproveitado o local mais como sede social e administrativa do que como praça esportiva. O projeto da diretoria colorada é mudar esse panorama a partir de amanhã, quando o clube volta ao seu estádio para enfrentar o Crac, às 20h30. (Veja galeria de fotos do estádio no fim desta reportagem)...