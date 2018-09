Esporte Dois pilotos conquistam título antecipado na 4ª etapa do Brasileiro de Motovelocidade Mineiro e paulista comemoram resultado em corrida marcada por alta temperatura

O sol de Goiânia castigou os pilotos na 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e a 2ª do Goiás Superbike. Mas nem mesmo a alta temperatura foi capaz de parar o mineiro Jirios Abboud, de 58 anos, que venceu a categoria Superbike Master e garantiu o título brasileiro com uma etapa de antecedência. Outro que também conquistou o nacional foi o paulista Michel...