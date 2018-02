Dois jogos marcam início das oitavas de final da Liga dos Campeões

Em grande fase com a camisa do Tottenham, pelo qual é o atual artilheiro isolado do Campeonato Inglês, com 23 gols, Harry Kane voltará a enfrentar o defensor Giorgio Chiellini no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Juventus, nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), em Turim, que marca a abertura da fase eliminatória da competição europeia. ...