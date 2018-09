Esporte Do estresse do apito à adrenalina na pista Piloto abandona carreira nos gramados após acidente de moto e curte hobby nos autódromos

Goiânia recebe, neste final de semana, a 6ª etapa do SuperBike Brasil. Marcelo Moreno é um dos destaques da categoria CBR 500R Extreme, mas nem sempre o paulista esteve focado no mundo das motos. Até 2012, o professor de Educação Física vivia no mundo do futebol - era árbitro da Federação Paulista.“Depois que me formei, estava procurando algo para fazer nos finais de sema...