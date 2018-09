Esporte Djokovic supera australiano e se garante nas semifinais do US Open Na próxima fase, o sérvio terá pela frente o japonês Kei Nishikori, o 19º colocado no ranking

O sérvio Novak Djokovic está classificado às semifinais do US Open. Nesta quarta-feira, o número 6 do mundo não deu espaço para a zebra ao derrotar o australiano John Millman, o 55º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 48 minutos. Djokovic e Millman já haviam se enfrentado uma vez nesta temporada, com vitória do sér...