Esporte Djokovic fatura 800ª vitória na carreira e vai à semifinal em Queen's O sérvio venceu o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0

O sérvio Novak Djokovic conquistou nesta sexta-feira (22) a sua 800ª vitória no circuito profissional. O feito foi obtido ao superar o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h19min de duelo, na grama do Torneio de Queen's, em Londres. O triunfo levou o ex-número 1 do mundo às semifinais da competição de nível ATP 500. Foi a terceira ...