Esporte Divergências no Vila Nova causam queda de diretor Felipe Albuquerque deixa direção de futebol do colorado após atrito sobre renovação de atacante

O planejamento do Vila Nova para 2019 teve mudança de rumo, nesta quarta-feira. O presidente Ecival Martins anunciou a saída do diretor de futebol Felipe Albuquerque, que deixa o clube após quase três temporadas completas. Divergências entre os dois dirigentes, sobretudo sobre a renovação de contrato com o atacante Léo Itaperuna, fizeram com que o mandatário chegasse ao pon...