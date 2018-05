Esporte Distância faz bem ao Vila Nova, que tem bons números como visitante Fora de casa, Tigre tem bom retrospecto e só perdeu uma vez como visitante nos últimos meses. Clube tem desafio duplo pela frente

Atravessar os limites de Goiânia para jogar como visitante já foi motivo de preocupação para o Vila Nova e de zoação para os torcedores rivais. Esse era outro tempo. Nos últimos meses, o Tigre tem sido mais forte jogando fora de casa e, por isso, sai com mais confiança para dois jogos longe do Serra Dourada em busca da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.O ...