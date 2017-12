Disputa por vaga será forte na lateral esquerda do Goiás

Jefferson, lateral esquerdo do Goiás, é formado no clube

Com Jefferson, de 20 anos e revelado na base do Goiás, e Breno, de 22 anos, cedido pelo Grêmio e com passagem pelo Brasil (RS), o Goiás espera ter opções e resolver o problema da lateral esquerda, órfã de um bom especialista desde a saída de Egídio e William Matheus. Em comum, além da jovialidade e de atuarem na mesma posição, Jefferson e Breno carregam uma outra coincidência - já passaram pela seleção brasileira de base, recentemente, conquistando os títulos que disputaram.

Esse dado pesou na contratação de Breno, emprestado pelo Grêmio e que fechou contrato de um ano com o Goiás. A disputa pela posição promete. “Ter boas opções é a nossa intenção. São jovens e bons. Não adianta trazer um lateral esquerdo de muito nome e que não resolva. Vamos apostar nos dois, pois têm potencial”, frisou o gerente de futebol, Túlio Lustosa.

Breno serviu à seleção sub-20, em 2014. Sob comando do técnico Maurício Copertino, o Brasil foi campeão da Panda Cup, na China, com duas goleadas (4 a 1 sobre a Croácia e China) e empate (0 a 0, com a Nova Zelândia).

Jefferson ganhou o Quadrangular das Nações, em 2016, na seleção dirigida por Rogério Micale, após os Jogos Olímpicos. Jefferson chegou a treinar contra a seleção olímpica, em Goiânia, alguns meses antes.

Suprida a carência na esquerda, Túlio Lustosa busca, no mercado, um lateral direito. Ele diz que está próximo de um acerto, mas só deve anunciar contratações nos próximos dias. Túlio admite que uma boa opção, se não der certo com o nome pretendido, seria o lateral Wellington Silva, liberado pelo Fluminense, mas que está acertando a transferência para o Inter.

Breno é o 8º atleta confirmado pelo clube. Além dele, já foram contratados: Marcos (goleiro), Raphael Silva e Eduardo Brock (zagueiros), João Afonso (volante), Giovanni (meia), Ricardo Verza e Lucão (atacantes). Rafinha (meia) já se acertou com o Goiás e treinou, mas ainda não foi confirmado.

Os 20 jogadores do Goiás que vão à Copa São Paulo de Futebol Júnior fazem o último treino amanhã e, após o almoço, viajam para Guarulhos (SP), sede da chave do alviverde.