Esporte Disputa por bilhões de dólares ameaça rachar a Fifa e afetar a Copa do Mundo Além do torneio entre as seleções, outros tópicos são discutidos para novo modelo, dentre eles um mundial de clubes com 24 equipes

A briga pelo controle do futebol mundial ganha contornos inéditos e ameaça colocar até mesmo a organização da Copa do Mundo a cada quatro anos em cheque. Nesta sexta-feira, o presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, pretendia aprovar a sua ideia de criação de novos torneios que poderiam render US$ 25 bilhões aos caixas da entidade graças a investidores privados. Mas um des...