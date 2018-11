Esporte Displicência custa caro ao Goiás em Criciúma Goiás abre 2 a 0 sobre o Criciúma, mas tem descuido no fim, sofre dois gols nos acréscimos e deixa vitória escapar

De forma inacreditável, o Goiás deixou escapar a vitória nesta quinta-feira, em Criciúma. O time esmeraldina vencia até os 48 minutos de jogo, mas cedeu o empate para o Criciúma, por 2 a 2, no último lance. Seria a primeira vitória do Goiás jogando no Estádio Heriberto Hülse em toda história. Com o resultado, o Goiás amplia a sequência negativa na Série B do Campeonato ...