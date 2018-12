Esporte Discreto, Boca Juniors desembarca em Madri para final

Em silêncio e sem grande alarde, a delegação do Boca Juniors desembarcou no Aeroporto Internacional de Barajas, em Madri, na Espanha, nesta quarta-feira. Os jogadores e a comissão técnica cruzaram o saguão sem conceder entrevistas e rapidamente se encaminharam ao hotel onde ficarão hospedados até a final da Copa Libertadores, neste domingo, contra o River Plate, no e...