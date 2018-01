Dirigentes vão pedir melhorias

Os presidentes Ecival Martins (Vila Nova) e Marcelo Almeida (Goiás), com o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, se reunirão na segunda-feira (15), com o presidente da Agetop, Jayme Rincón, para solicitar melhorias no Estádio Serra Dourada.“Precisamos de um olhar diferente do governo para o futebol goiano em termos de estádio. Os clubes i...