Esporte Dirigente saudita culpa falta de esforço dos jogadores por goleada para a Rússia "Nós pagamos tudo aos jogadores e eles entraram em campo sem se esforçar 5% do que era necessário", afirmou Turki Al Sheikh, presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita

Presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, Turki Al Sheikh não poupou os jogadores da seleção do país de críticas após goleada sofrida na partida de abertura da Copa do Mundo, realizada nesta quinta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. A Rússia venceu o duelo por 5 a 0 e complicou a situação do adversário no Grupo A da competição. "Assumo toda a...