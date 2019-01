Esporte Dirigente passa recado para jogadores do Goiás Em primeira atividade da pré-temporada, presidente do clube fala aos atletas e membros da comissão técnica sobre disciplina e história

Elenco e comissão técnica do Goiás se apresentaram nesta quarta-feira, no centro de treinamentos do clube, para dar início aos trabalhos da pré-temporada. O presidente esmeraldino, Marcelo Almeida, também esteve presente e conversou com os jogadores. Metas para o ano não foram passadas nesta primeira conversa, mas o recado que o mandatário quis passar foi sobre um qu...