Esporte Dirigente do PSG garante permanência de Neymar e Mbappé Alvos de especulações durante a Copa do Mundo da Rússia, atacantes não deixarão clube francês

Especulados como possíveis reforços, principalmente do Real Madrid, na janela de transferências do meio do ano, os atacantes Neymar e Mbappé seguirão defendendo as cores do Paris Saint-Germain. Ao menos foi o que garantiu o diretor de formação do clube, Luis Fernández, em entrevista ao programa T4, da Rádio Marca. "Neymar decidi...