Esporte Dirigente da Suíça minimiza possível punição da Fifa por gestos de jogadores "Eu não tenho nenhuma preocupação", disse o cartola suíço, em declaração publicada neste domingo pelo site de notícias do país '20 Minutos'

Apesar de as comemorações dos gols da vitória por 2 a 1 terem inflado as tensões políticas da Suíça com a Sérvia, o presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Gillieron, afirmou neste domingo que espera uma decisão favorável à seleção do país e que a Fifa, que investiga a situação, não suspenda os atletas para a sequência da Copa do Mundo. "Eu não tenho nenhum...