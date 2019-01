Esporte Diretoria volta atrás e aceita emprestar Mateus Anderson Tigre havia rejeitado proposta do Feirense, de Portugal, mas, após conversa com o jogador, resolveu liberar o atleta, que se despede contra o Goiás

O atacante Mateus Anderson está de malas prontas para deixar o Vila Nova. O jogador de 24 anos será emprestado ao Feirense, de Portugal, e disputa a última partida no Campeonato Goiano diante do Goiás. A proposta do clube português havia sido rejeitada pela diretoria colorada na sexta-feira (25), no entanto mudou de ideia após conversa com o jogador, que manifestou v...