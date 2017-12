Diretoria do Palmeiras anuncia a saída de Alberto Valentim da comissão técnica

Alberto Valentim não ficará no Palmeiras para a temporada de 2018. O clube anunciou nesta terça-feira (5) que o treinador deixará a comissão técnica fixa, apesar do convite para continuar como auxiliar no próximo ano. A equipe será comandada no próximo ano pelo novo treinador, Roger Machado, que trouxe ao clube dois auxiliares fixos - Roberto Ribas e James Freitas.



"Após reunião realizada na Academia de Futebol na tarde desta terça-feira, o Palmeiras decidiu pela não manutenção de Alberto Valentim no clube. Conhecedor de seu potencial técnico e agradecido pelo seu trabalho enquanto funcionário, o Palmeiras deseja muita sorte ao profissional no decorrer de sua carreira", disse o Palmeiras em nota oficial.



Na tarde da última segunda-feira, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, se reuniu com Alberto Valentim e lhe apresentou o projeto do time para a próxima temporada. As ideias agradaram o treinador interino, que chegou a ficar inclinado a aceitar a continuidade como auxiliar. Porém, o clube recuou da ideia e preferiu não mantê-lo na comissão técnica.



Alberto Valentim trabalhou como auxiliar técnico do Palmeiras entre 2014 e 2016. Logo depois disso, ao não ser efetivado depois da saída de Cuca, optou por sair e dirigir o Red Bull Brasil durante o Campeonato Paulista. Ele voltou ao clube em junho, a pedido do próprio Cuca, e tinha o interesse em ser nomeado técnico do time para 2018, mas acabou preterido por Roger Machado.