Esporte Diretoria do Inter descarta prejuízo com Guerrero e diz que já esperava punição Atacante peruano se recuperava fisicamente e estaria à disposição para duelo contra a equipe do Palmeiras, no próximo domingo

A diretoria do Internacional veio a público nesta sexta-feira (24) para falar sobre a situação do atacante Paolo Guerrero. Um dia após a Justiça suíça derrubar o efeito suspensivo que permitia que o peruano atuasse nos últimos meses, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, o vice-presidente de futebol, Roberto Melo, e o diretor executivo, Rodrigo Caetano, concederam e...