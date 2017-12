Diretoria confirma permanência de técnico para 2018

O técnico João Paulo Sanches será treinador do Atlético em 2018. A princípio, o paulista de 37 anos ficará no comando do Dragão no Campeonato Goiano. Tendo sucesso na competição Estadual, ele pode ficar à frente da equipe rubro-negro no restante da temporada.“Ele vai continuar como está, é membro da comissão técnica permanente. Está fazendo um bom trabalho, é moderno, novo. V...