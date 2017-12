Diretoria colorada corre para renovar com goleiro

Após um bom ano em 2017, o torcedor colorado começa a se preocupar com a próxima temporada, já que o Vila ainda não apresentou grandes nomes para 2018. Até o momento, o time anunciou apenas três jogadores (Reis, Ramon e Sérgio Mota), mas os nomes chegam como apostas.

Além disso, a diretoria também não conseguiu manter a base do time que brigou pelo acesso na Série B, da equipe considerada titular e que terminou o ano jogando, apena Maguinho, Geovane e Mateus Anderson possuem contratos par o ano que vem. Outros nomes como PH e Moisés, que participaram de muitos jogos na segundona também ficam para 2018.

Da equipe titular, a maioria já anunciou que não irá ficar, apenas dois nomes estão encaminhados com o Vila Nova, o volante Fagner, que já está há dois anos no clube e segundo Felipe Albuquerque até o final dessa semana resolve a sua situação do jogador. Outro que o Vila corre para renovar é com o goleiro Luís Carlos.

O arqueiro disputou 26 partidas com a camisa colorada e sofreu 20 gols, mas ainda não tem a sua situação definida. Felipe Albuquerque quer resolver a situação do jogador o mais rápido possivel, já que se não der certo ele terá que ir ao mercado, já que no Vila tem apenas os goleiros da base, Gabriel e Léo.

"As conversas com Luís Carlos estão adiantadas, mas ele está resolvendo problemas de ordem particular e ainda não há uma definição", disse Felipe Albuquerque, diretor colorado.