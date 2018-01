Diretor do Vila Nova é procurado para comandar futebol do Cuiabá

O Vila Nova pode ter um desfalque de peso no seu estafe diretivo para da temporada 2018. O diretor de futebol Felipe Albuquerque é um dos alvos do Cuiabá para o cargo de gerente de futebol do clube matogrossense.

Ontem, o dirigente colorado recebeu uma ligação do presidente do Cuiabá, Alessandro Dresch, que teria convidado Felipe Albuquerque para assumir a gerência do clube alviverde - Jadson Oliveira, ex-gerente do Cuiabá solicitou a rescisão de contrato com o clube, oficializada nesta semana.

Felipe Albuquerque está no comando do departamento de futebol do Vila Nova desde 2016. Ele já trabalhou no Tigre, no mesmo cargo, em 2010/11. O diretor colorado preferiu não comentar sobre o assunto. “São movimentos normais do mercado. Não compete comentar esse tipo de coisa. Vou ser bem sincero, não vou comentar mesmo não”, disse Felipe Albuquerque.

Segundo o presidente do Vila Nova, Ecival Martins, essa não é a primeira vez que um clube procura o diretor colorado para tirá-lo do Tigre. “O Felipe é um profissional q teve valorização no ano passado e foi sondado por várias equipes no final da temporada, Cuiabá é só mais uma”, comentou o dirigente, que salientou que 4 propostas foram recusadas por Felipe Albuquerque desde o final da Série B do ano passado.

Caso a negociação avance, Felipe Albuquerque terá, com o Cuiabá, a disputa do Campeonato Mato-Grossense, a Série C do Campeonato Brasileiro, Copa Verde e a Copa do Brasil no calendário de 2018. A reportagem do POPULAR entrou em contato com o Cuiabá, mas a assessoria do Auriverde da Baixada informou que o presidente Alessandro Dresch não se pronunciará sobre o assunto.