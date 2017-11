Diretor do Atlético isenta torcida por marca negativa

A vitória sobre o Sport (2 a 0) no domingo deu uma sobrevida ao Atlético na Série A, mas o time campineiro ainda está na beira do abismo. Além do triunfo rubro-negro, o que chamou atenção na partida foi o número de 338 pagantes, o pior no Brasileirão desse ano.A pior campanha entre os 20 da Série A, com apenas 30 pontos, em 34 rodadas, se reflete nas arquibancadas. Mesm...