Esporte Diretor diz que Corinthians pagou premiações de 2017 com prêmio da Copa do Brasil O vice campeonato da Copa do Brasil ajudou o clube paulista a balancear as dívidas anuais, com projeção de zera-las em futuro próximo

O diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano Ávila, explicou nesta terça-feira (20) a situação financeira do clube. O dirigente informou que os R$ 20 milhões recebidos pelo vice da Copa do Brasil foram utilizados para pagar as premiações pelos títulos do Brasileirão e do Paulista do ano passado. "Com o dinheiro, pagamos despesas recorrentes para reduzir o noss...