Esporte Diretor descarta saída de atacante

Apesar de ter sofrido com o poderio ofensivo na Série B de 2018, o Vila Nova manteve parte do seus jogadores de ataque para a atual temporada. Além do prata da casa Mateus Anderson, o Tigre permaneceu com Keké, que está se recuperando de lesão no joelho, e Rafael Silva, que veio do Luverdense.Rafael chegou ao colorado no meio da temporada passada e marcou cinco gols...