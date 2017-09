Diretor de futebol entrega cargo e Goiás terá nova gestão

Mais uma mudança no departamento de futebol do Goiás. O gestor de futebol, Osmar Lucindo, não resistiu à pressão que vinha sentindo no cargo e deixará a função de comando no futebol esmeraldino. No entanto, o dirigente continuará no clube na função de diretor das categorias de base.

Homem de confiança de Hailé Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Osmar Lucindo assumiu a gestão do futebol profissional do clube após a saída de Felipe Ximenes em julho de 2016. De lá para cá, Osmar Lucindo também compartilhou a chefia com Harlei Menezes por um período de quase seis meses.

Apesar de ter prestígio com dirigentes esmeraldinos, Osmar Lucindo vivia rejeição de boa parte da torcida esmeraldina. Com o time vivendo uma fase complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, Osmar Lucindo optou pela saída.

"Depois de algumas reuniões, o Osmar achou por bem não continuar na função que estava exercendo. Ele pediu para retornar à base e o presidente Marcelo Almeida aceitou, entendendo que foi um ato de grandeza", revelou Mauro Machado.

Um dos esmeraldinos que dava apoio ao gestor de futebol era o médico Mauro Machado, que se tornou assessor direto do presidente Marcelo Almeida. Presente no futebol desde a renúncia de Sergio Rassi, Mauro Machado passou a assumir uma função mais ligada ao futebol e deve ser o principal nome do departamento até o fim da temporada.

Outra peça nova na engrenagem esmeraldina será o goleiro Márcio. Sem muita oportunidade como jogador, o goleiro esmeraldino será o principal elo entre a diretoria e o elenco adotando uma postura de liderança.