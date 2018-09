Esporte Diretor de futebol do Palmeiras chama árbitro de despreparado e pede punição Lance capital entre o confronto válido pela semi final da Copa do Brasil foi amplamente discutido, principalmente pela decisão do árbitro

O Palmeiras terminou a noite de quarta-feira (12) bastante incomodado com a arbitragem do mato-grossense Wagner Reway. A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, teve com lance final um gol alviverde anulado por falta no goleiro Fábio, decisão que revoltou o clube e fez o diretor de futebol Alexandre Mattos fazer duras críticas após o...