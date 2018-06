Esporte Diretor da Fifa admite rever regras da Copa para evitar 'jogo de compadres' "Conversaremos com as comissões organizadoras para ver o que podemos melhorar nessa questão", disse Colin Smith, diretor de competições da federação

A Fifa está preocupada com o Fair Play na Copa do Mundo. Bom, no caso, a falta dele e o famoso "jogo de compadres", algo visto por aqui em algumas das últimas partidas da fase de grupos do Mundial da Rússia. Entre os exemplos estão o empate sem gols entre Dinamarca e França, que classificou as duas seleções, e o jogo entre Senegal e Japão - mesmo perdendo por 1 ...