Esporte Diretor da Fifa admite 'erro' em gol da Suíça contra o Brasil Van Basten assume que entidade precisa “aprender” com o que ocorreu no jogo de estreia da seleção brasileira

A arbitragem do jogo entre Brasil e Suíça no domingo "errou" no gol de empate do time europeu. A avaliação é de Marco Van Basten, ex-jogador e hoje diretor técnico da Fifa. Essa, porém, não é a percepção dos responsáveis pela tecnologia e nem pela arbitragem. "Tive várias discussões com pessoas dentro da Fifa sobre esse assunto nos últimos dias", explicou. "Acho que pr...