Esporte Diretor anuncia troca de grama

No jogo deste sábado (26), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, alguns atletas reclamaram do estado irregular do gramado da praça esportiva. João Rodrigues, o Cocá, diretor de futebol da Aparecidense, não discordou das reclamações e ainda disse que, após o Estadual, haverá a troca da grama do local, casa do Camaleão. Segundo ele, o time disputa...